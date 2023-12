Videosorveglianza a Montegranaro, installate altre sette telecamere

Aumenta ancora il numero delle telecamere della videosorveglianza presenti sul territorio cittadino. Negli ultimi giorni, ne sono state installate altre 7 in diverse zone della città ritenute particolarmente critiche per quanto riguarda episodi di microcriminalità. Nello specifico, i sistemi di controllo sono stati destinati al centro sportivo ‘Michele Gismondi’; al parcheggio principale del civico cimitero; al piazzale San Serafino (la telecamera è stata installata sulla facciata della chiesa) e all’attiguo slargo (con un’altra telecamera fissata, anche in questo caso, sulla facciata della residenza per anziani) e al Largo Oppeano.

Che l’amministrazione creda molto sull’efficacia delle telecamere è un fatto ampiamente risaputo, così come lo è il fatto che in seguito ad episodi di furti, atti di vandalismo, risse e similari, sono state proprio le immagini della videosorveglianza a fornire un contributo concreto alle indagini ai fini di una corretta ricostruzione dei fatti. Il numero degli occhi telematici sparsi per la città (alcune telecamere sono col sistema Ocr che consente di leggere le targhe) ha ampiamente superato quota 100, nell’intento di tenere il più possibile sotto controllo ogni punto sensibile della città, supportando l’attività della polizia locale e dei carabinieri della locale stazione.