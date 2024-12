Videosorveglianza in due nuove zone

Sotto il coordinamento del dirigente Carlo Popolizio, responsabile comunale per la transizione in digitale, il comando della Polizia Locale ha concluso l’istruttoria per arricchire la rete cittadina della videosorveglianza di altri due siti: quello di piazza Gaslini (tre telecamere) e via XX Settembre nord (sette telecamere) nel tratto dall’Arena Europa giunge sino all’ex cinema Italia. Tra l’altro si è avuta l’opportunità di gettare le basi per una propria rete in fibra ottica che corresse lungo le dorsali più importanti del territorio e connettesse, per iniziare, i punti videosorvegliati del centro città.

E’ stato tra l’altro raggiunto un obiettivo di collegare in fibra il lungo tratto, di circa 1.200 metri, tra piazza Gaslini e la sede comunale, passando anche per piazza Bambinopoli e via Oberdan. Rete in fibra è preludio all’espansione al fine di raggiungere, sempre con fibra ottica, gli edifici scolastici, il teatro, il borgo antico, il palasport, tutte le principali strutture pubbliche.

Sulla rete non viaggerà solo flusso dati per videosorveglianza sempre più affidabili e performanti con un elevato numero di occhi elettronici puntati sulla città. Nel dettaglio: 21 per riconoscimento targhe situate sul Lungomare Nord presso la Statale 210 Fermana e presso la Strada Provinciale 87 Valdete; 57 di contesto in diversi siti strategici del territorio comunale; 6 waterguard a presidio della sicurezza nei sottopassi di Via Solferino, Via Monte Grappa, Via Oberdan.