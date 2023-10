Viene fermato senza patente e non dà i suoi dati: denunciato

di Alessio Carassai

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Monte San Pietrangeli durante un servizio di controllo su strada, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 32 anni di nazionalità romena trovato senza patente. Il giovane straniero è stato deferito per il reato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità e guida con patente non revisionata. I militari avevano fermato un’auto in transito per un normale controllo, ma alla richiesta di fornire i documenti, il conducente della vettura si è rifiutato di fornire le sue generalità, tanto che i carabinieri hanno prima dovuto approfondire la questione sul posto. Grazie all’attento lavoro svolto dai carabinieri di Monte San Pietrangeli, il soggetto è stato quindi identificato e sanzionato in conformità alla normativa vigente nonché per guida con patente non revisionata. Tale comportamento irresponsabile rappresenta una violazione delle norme di legge che regolano la circolazione stradale e l’obbligo di fornire le proprie generalità alle forze dell’ordine durante un controllo. La Stazione carabinieri di Monte San Pietrangeli, ha prontamente informato le autorità competenti, sia giudiziaria che amministrativa circa l’accaduto e il provvedimento preso nei confronti del soggetto. I carabinieri ribadiscono l’importanza della collaborazione e del rispetto delle norme da parte di tutti i cittadini per garantire la sicurezza e la legalità sulle strade. Il contrasto a comportamenti come il rifiuto d’indicazioni sull’identità personale e la guida con patente non revisionata è fondamentale per preservare l’incolumità di chiunque utilizzi le vie di circolazione. Il Comando provinciale dei Carabinieri di Fermo sottolinea l’impegno costante nel garantire la tutela dei diritti e della sicurezza della comunità, reprimendo ogni forma di illegalità.