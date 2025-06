Viene in vacanza da 35 anni. E adesso ha deciso di sposarsi

Capita, in certe vite, di sentirsi parte di due posti diversi, il primo è il luogo in cui si nasce, il secondo è quello che si sceglie come casa dell’anima. È successo così ad Andrea Talamo, Vicenza è la città in cui è nato, Fermo è casa sua ogni estate di ciascuno dei suoi 35 anni di vita. Da quando aveva 3 mesi e qualche giorno è qui che viene in vacanza, senza mai saltare un anno, tornando anche più volte durante l’anno appena presa la patente e poi ad ogni occasione di ferie dal suo lavoro di commercialista. Dal 2016 arriva con la fidanzata Roberta che la prossima settimana, il 21 giugno, diventerà sua moglie, anche qui: a Torre di Palme. È una storia particolare quella di Andrea, a scoprire il fermano sono stati i suoi genitori nel 1986: "I miei hanno partecipato alla Fiera del tempo libero a Vicenza, c’era lo stand di un campeggio, il Mirage, ci sono venuti la prima volta nel 1989, per andare al mare a Marina Palmense. Con mio nonno pugliese, salito per trovarli, si sono spostati a Porto San Giorgio, hanno stretto una amicizia incredibile con i proprietari della Stella Adriatica, sono stati per 30 anni lì, prendendo casa in affitto. Io intanto trovavo gli amici, dentro gruppi da 40 persone per estate. Luca, che sarà il mio testimone di nozze, l’ho conosciuto a Porto San Giorgio che lui aveva 2 anni e io 4". Andrea ha vissuto la sua infanzia e l’adolescenza da fermano, ogni volta che l’estate finiva se andava tra le lacrime e piangeva fino a casa "Con gli amici che ho trovato ci siamo sempre scambiati lettere, prima a penna, poi via mail, quando ho preso la patente sono sceso più volte durante l’anno e poi ho conosciuto Viola e Samuele, dell’agriturismo La viola e il sole, un angolo di paradiso che per me è casa. Qui porto anche i miei cani, Gunner e Flora, quando usciamo dal casello cominciano a scodinzolare dalla felicità perché anche loro amano stare qui". Roberta l’ha conquistata anche portandola a Torre di Palme, già il primo anno insieme si sono detti che è qui che avrebbero voluto unirsi per sempre: "Sono dieci anni che Roberta viene giù con me, anche lei ama questo posto ma sta cominciando a dirmi che vorrebbe viaggiare da qualche altra parte, magari potremmo comprare casa e stabilirci a Fermo così magari le vacanze potremmo farle altrove. Per ora le mie ferie sono qui, rigorosamente. Per la casa ci sto pensando seriamente, mi sento profondamente legato a questa città, al suo mare, alle persone che ti salutano come se ti conoscessero, al clima che c’è, all’umanità che si respira. Quando arrivo mi rigenero, il mio Gunner, un segugio francese di 30 kg, è un pauroso, ma qui si sente felice, Flora, a jack russel, è a suo agio, noi siamo felici e qui voglio vivere il momento più bello con Roberta. Siamo molto emozionati e felici. Se devo pensare al mio futuro, lo immagino a Fermo". Angelica Malvatani