Vigilanza privata in centro. Prolungato il servizio

L’amministrazione ha deciso di prolungare fino al mese di aprile il servizio di vigilanza privata nella zona del centro soprattutto a tutela e salvaguardia degli edifici pubblici nelle ore pomeridiane e serali e ha impegnato 10mila euro da destinare a mo’ di contributo, tramite un avviso pubblico, ad associazioni di categoria che vogliano attivare una vigilanza privata per le attività commerciali. Intanto il sindaco Massimiliano Ciarpella ringrazia le forze dell’ordine "per le numerose operazioni che stanno effettuando con costanza nella nostra città".

"Negli ultimi giorni – prosegue Ciarpella – Polizia di Stato, unità cinofile della Guardia di Finanza, coadiuvati dalla nostra Polizia Locale, hanno effettuato sopralluoghi su edifici disabitati e casolari abbandonati, diventati ricettacolo di persone senza fissa dimora, irregolari e talvolta delinquenti. Non dimentico i controlli straordinari in B&B effettuati alcuni giorni fa per sanzionare attività che ospitano persone dedite ad attività illecite, come i continui servizi di controllo del territorio". La conclusione: "C’è tanto da fare ma questa battaglia per la sicurezza la stiamo portando avanti tutti insieme, con il massimo impegno".