Vigilessa investita da un furgone in retromarcia

E’ ricoverata all’ospedale di Fermo, in ortopedia, e ne avrà per un bel po’ (si ipotizzano 3-4 mesi), Laura Iannone (43 anni), l’agente di polizia locale (presta anche servizio nell’esercito come riservista ed è anche presidente della Commissione Pari Opportunità comunale) che domenica mattina, intorno alle 6,30, mentre era in servizio in occasione della fiera mercato di San Crispino, è stata investita da un ambulante (65enne) che stava transitando tra via IV Novembre l’incrocio con via 24 Maggio, riportando una fattura scomposta di tibia e perone. "Mi trovavo all’incrocio, leggermente di spalle, davanti al veicolo che proveniva dalla Statale, stava procedendo lentamente e ha girato a destra dove ero io. Mi ha preso con la ruota dal piede, poi è lentamente salito sulla gamba. Ho sentito il peso del veicolo addosso e ho capito: mi sono girata verso il veicolo e ho cominciato a battere le mani sul cofano per attirare l’attenzione del conducente che si è fermato e ha tolto il pneumatico dalla gamba" il suo racconto. A quel punto, nonostante il dolore, la Iannone ha avuto chiamato in aiuto la collega poco distante, il comando. Sul posto sono arrivati automedica e ambulanza della Croce Verde che hanno caricato la paziente per trasportarla d’urgenza al Murri di Fermo dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza per applicare degli stabilizzatori provvisori esterni ma, non appena ci saranno le condizioni, sarà tempo di un intervento sulla tibia. Sul posto, domenica mattina, sono arrivati anche gli agenti della stradale di Amandola per i rilievi del caso. "Vorrei che venisse sottolineata la solidarietà di tutti, dai colleghi, all’amministrazione, agli ambulanti, agli amici. Tutti. Mi sono sentita avvolta in un abbraccio e un calore umano che mi ha commosso. Gli ambulanti sono stati tutti intorno a me, mi stringevano la mano persone che non conoscevano, mi accarezzavano, cercando di tranquillizzarmi visto che stavo urlando dal dolore" prosegue la Iannone. È rimasto sul posto anche l’ambulante, sotto choc, incapace di comprendere come fosse stato possibile non vedere cosa aveva davanti. "In tanti si sono prodigati per tranquillizzare la vigilessa, portando anche dei cuscini, in attesa dei soccorsi - commenta Mirco Catini, presidente di San Crispino Eventi, arrivato sul posto con gli altri del team -. Ci dispiace tantissimo, ma c’è stata una immediata, bella vicinanza da parte di tutti". Marisa Colibazzi