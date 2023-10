Vigili, ecco l’autoscala di ultima generazione

Il programma di ammodernamento del parco automezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha garantito l’assegnazione, al Comando di Fermo, di un’autoscala di ultima generazione da 32 metri di quota operativa e, conclusa la formazione di tutto il personale, la nuova autoscala è già in pronta partenza. "E’ un automezzo di soccorso di ultima generazione – spiega il comandante Paolo Fazzini – dotato di attrezzature ed accessori all’avanguardia: il cestello è dotato di una telecamera infrarossi ed di una termocamera per la ricerca del focolaio in caso di incendi in quota controllati dall’operatore in torretta che, anche senza l’ausilio dell’operatore posto in elevazione, può azionare una lancia alta portata acquaschiuma posta anch’essa in sommità al cestello, per lo spegnimento dell’incendio. Molte manovre possono essere effettuate direttamente dall’operatore sul cestello che, con un sistema di guida a joystick, può posizionarsi in autonomia nel punto aereo ritenuto più opportuno per l’intervento". Grande versatilità dell’autoscala deriva dalla possibilità di inclinare l’ultimo tratto della volata in modalità snorkel, ossia verso il basso, consentendo di operare in posizioni altrimenti irraggiungibili.