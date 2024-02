Villa Baruchello, i lavori si avviano alla conclusione

Si avvicinano alla conclusione i lavori di riqualificazione di Villa Baruchello, del giardino e del bosco della storica dimora. Entro la fine di marzo si prevede la chiusura del cantiere, che riconsegnerà alla collettività uno dei luoghi di maggior pregio storico e culturale della città. In questa fase si sta ultimando la messa a dimora del verde, è stato completato l’allestimento del prato nell’esedra e nel giardino, completata anche l’illuminazione del bosco mentre è in fase conclusiva quella a ridosso della villa e lungo il viale. Per quanto riguarda le opere murarie, sono pronti i percorsi interni al boschetto, si è effettuata una riqualificazione delle staccionate e sono stati allargati i sentieri pedonali, creando anche degli spazi di permanenza dove sostare. L’arredo del giardino, con l’allestimento di vasi e panchine, è in fase di completamento. Alle battute finali anche la sistemazione della limonaia, dove sono stati risolti problemi di infiltrazioni, si è ripristinata la pavimentazione, le pareti sono state intonacate e ritinteggiate, restaurati anche i grandi infissi in legno del locale. I lavori hanno previsto la pavimentazione e impermeabilizzazione alla sala del pianoforte, che avrà un ingresso autonomo, indipendente dall’accesso principale alla villa. La storica fontana è stata risanata e tornata in funzione.