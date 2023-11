Villa Baruchello, lavori al rush finale

Siamo arrivati a dicembre e, come avevano preventivato gli amministratori, i lavori di riqualificazione di villa Baruchello, soprattutto dell’annesso splendido parco, dovrebbero essere ormai in dirittura d’arrivo. La rimozione, nei giorni scorsi, delle transenne di cantiere, ha fatto dedurre che i lavori fossero terminati, suscitando non poche perplessità tra chi ha avuto la ventura di avventurarsi nel parco, trovandolo in condizioni ben lungi dal potersi ritenere ‘riqualificate’.

Sulla questione è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri che ha chiarito come "l’intervento su villa Baruchello si divide in tre tranche: opere edili, di impiantistica e del verde. Le opere edili si sono concluse per cui la ditta ha provveduto a rimuovere le transenne: le opere di impiantistica, invece, non sono state ultimate tanto che devono essere installati altri corpi illuminanti, soprattutto nel viale d’ingresso. Né sono conclusi i lavori sul verde che, infatti, sono ancora in corso". A riprova di ciò, Balestrieri informa che "in questi giorni sono in corso lavori nel bosco, provvedendo al taglio delle piante da eliminare che, a breve, saranno rimosse e l’area completamente ripulita".