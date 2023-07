"Villa Baruchello pronta a dicembre"

Sotto gli sguardi attenti e preoccupati di cittadini che ‘vegliano’ a distanza sulle condizioni del patrimonio arboreo che circonda Villa Baruchello, stanno proseguendo i lavori di riqualificazione del parco e della storica dimora. Lavori che, stando a quanto riferisce l’assessore Andrea Balestrieri, dovrebbero terminare a dicembre. Inutile nascondere che le scelte progettuali riguardanti le essenze arboree presenti in quello splendido polmone verde (compreso il pino d’Aleppo più grande delle Marche) sono motivo di forti timori da parte di chi conosce il parco a menadito e la sua storia. Lavori che restituiranno alla città un parco riqualificato, ma ‘snaturato’ rispetto al passato.

"Lunedì, ho effettuato un sopralluogo al cantiere, per valutare lo stato di avanzamento dei lavori – informa Balestrieri –, che stanno procedendo secondo il cronoprogramma. Si sono protratti a lungo (termineranno a dicembre), perché il finanziamento concesso per la villa (un milione, ndr) era rilasciato secondo vari step". Riguardo agli interventi sul patrimonio arboreo, "le palme sono state ripulite dall’edera (la bignonia, secondo gli esperti, ndr), nella parte sud sorgerà un aranceto, gli archi fioriti saranno riqualificati, sarà rimontata la fontanella storica". Il progetto dunque procede così com’era stato pensato, "ma rifletteremo sui molteplici usi che si potrà fare di quella villa, anche nell’ottica di offrire servizi diversi alla città". Al momento, i lavori stanno contingentando l’utilizzo degli spazi riservati alla didattica dell’Its e quelli destinati a eventi estivi, in quanto la limonaia e altre aree della villa sono oggetto di cantiere. Per questo, per manifestazioni come l’imminente ‘Archi in Villa Baruchello’, l’assessorato sta ragionando su possibili soluzioni che concilino le esigenze organizzative con la disponibilità dei locali, nel caso prevedendo anche alternative logistiche. Marisa Colibazzi