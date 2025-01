Villa Maroni: il Comune spenderà fondi propri

Villa Maroni: per la Soprintendenza è un manufatto degno di valore e di tutela; per il Comune, no. Come uscire dall’impasse? Per evitare di avventurarsi in contenziosi dai tempi biblici, l’intenzione dell’amministrazione è di affrontare il problema di questo immobile in evidente stato di degrado, da tempo inutilizzato e cadente, che si trova in pieno centro abitato del quartiere Corva "perciò, così come abbiamo sempre fatto da quando siamo in amministrazione, ci corciamo le maniche per risolvere la questione, mettendoci risorse proprie, anche cercando di intercettare fondi per la rigenerazione urbana". Tutto pur di evitare che Villa Maroni diventi una storia infinita sul genere dell’ex Fim. Il pregresso: il Comune aveva presentato la richiesta di valutare l’interesse storico artistico di quel sito e "la soprintendenza ha ravvisato che sì, una valenza ce l’ha. Ci siamo opposti (con motivazioni e pareri) con un ricorso amministrativo che però ha confermato o la posizione della Soprintendenza" spiega il sindaco Massimiliano Ciarpella. A quel punto, considerato come è ridotto quell’edificio, in condizioni pietose e di degrado "ci siamo trovati davanti a un bivio: portare avanti un contenzioso mettendo in conto la tortuosità e i tempi di questo percorso, o valutare altre strade. Potrebbe sembrare più semplice scegliere la prima opzione ma – è stata la riflessione dell’amministrazione - consideriamo che i tempi non saranno brevi e significherebbe lasciare quella situazione a decantare per molti e molti anni". Meglio allora, pensare a un intervento diretto del Comune, magari partendo da un progetto di riqualificazione dell’immobile redatto intorno al 2000 "che potrebbe essere in parte ripreso. Certo, c’è il rammarico per il fatto che non sono state colte opportunità che si sono presentate nel corso del tempo (su tutte, il sisma bonus del 2026 e il Pnrr) per portare avanti una progettualità che avrebbe avuto un impatto zero sul bilancio".

L’idea è di intervenire "anche utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione, una volta approvato il consuntivo. Andiamo verso questa direzione". Ancora non è ben chiaro il come e il cosa farne di Villa Maroni "ma intanto va scissa la parte architettonica da quella strutturale per la quale l’intervento va fatto prima".

Marisa Colibazzi