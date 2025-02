Villa Maroni, sopralluogo per salvarla dal degrado

Lo avevano detto, gli amministratori, che intendevano mettere mano, in tempi rapidi, a una pulizia di tutte le sterpaglie che, negli anni, sono cresciute copiose e hanno circondato Villa Maroni, al quartiere Corva, invadendo i muri e raggiungendo anche il tetto, peraltro semicrollato. E nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di sfalcio delle erbacce per ripristinare un minimo di decoro in uno spazio e in un edificio finora abbandonati a sé stessi, confinati in un’area transennata per motivi di sicurezza.

"E’ un primo passo per la messa in sicurezza dell’area e per l’avvio dei rilievi utili ad elaborare il progetto di restauro e riqualificazione" il commento del sindaco, Massimiliano Ciarpella. Il riferimento è alla documentazione che dovrà essere presentata da parte del Comune in risposta al bando statale cui gli amministratori hanno deciso di partecipare per tentare di accedere a finanziamenti destinati al recupero di siti dismessi. La decisione del Comune di investire sul restauro (anziché demolirlo, come era stato ipotizzato in prima istanza) di quell’immobile vetusto e malridotto che, per la Soprintendenza è degno di tutela, è anche dovuta alla volontà di evitare contenziosi per opporsi al vincolo, optando per una riqualificazione dell’immobile e dell’area.

Il bando ministeriale (prevede finanziamenti anche per 10milioni di euro) "è un’ottima opportunità che vogliamo centrare – aggiunge Ciarpella – per avere le risorse necessarie a recuperare un sito mai utilizzato dalla città". Sono in fase di completamento le procedure di affidamento della progettazione dell’intervento, ripartendo dal progetto elaborato nel 2003/2004, la questione più importante e da dirimere sarà quella della destinazione di quegli spazi, una volta riqualificati.

A questo punto, però, la domanda è: che cosa farne di Villa Maroni riqualificata? Le vecchie destinazioni prevedevano funzioni sociali, una sala riunioni e spazi a servizio dell’attività dell’associazione di quartiere. Tutte funzioni che, oggi, vengono espletate nel centro sociale del quartiere, attiguo a Villa Maroni. E’ in corso una riflessione sulla necessità di adeguare le destinazioni, prevedendole comunque a supporto dell’associazione, tenendo conto anche delle opportunità che possono essere più funzionali ad ottenere un maggiore punteggio nel bando, agevolando la strada verso l’ottenimento del finanziamento statale.

Marisa Colibazzi