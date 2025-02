Villa Murri alla cooperativa Pars . C’è il rinnovo per altri dieci anni

E’ stato rinnovato giovedì il contratto di locazione decennale di Villa Murri, struttura da anni al servizio delle attività sociali. All’incontro erano presenti il dirigente comunale Carlo Popolizio e la rappresentante della cooperativa Nicoletta Capriotti. La Pars opera da dieci anni nell’immobile: in 600 metri quadrati si trovano due comunità per minori, "Villa Murri" e "Villa Murri 2". La prima ha una capacità ricettiva di 10 posti, la seconda di 8: quotidianamente è in grado di offrire un servizio di accoglienza e supporto a minori in stato di difficoltà.

I rappresentanti dell’Ente hanno espresso soddisfazione per l’operato della cooperativa dal 2015 ad oggi. I suo è un delicato lavoro che viene svolto quotidianamente con impegno in favore dei minori del nostro territorio (e non solo) – sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Carlotta Lanciotti - . La connessione ‘in rete’ e la collaborazione per i prossimi anni trova un chiaro obiettivo comune: garantire un futuro migliore a tutti coloro che vengono accolti a Villa Murri.

La Pars opera dal 1990 nel campo della cura delle persone, in particolare nel settore delle devianze giovanili e delle dipendenze. E’ titolare di cinque comunità residenziali per le dipendenze patologiche accreditate con la Regione e sei comunità educative per minori. "Pars è lieta di poter continuare la collaborazione con il Comune che in questi dieci anni ha dato frutti molto positivi – conclude Nicoletta Capriotti - . Le sue comunità hanno ospitato numerosi minori che si sono ben integrati con la rete dei servizi territoriali, in particolare scuole, associazioni sportive e gruppi di famiglie".