Villa Murri: ruspe al lavoro nel parco

Le ruspe sono entrate in azione già da diversi giorni per cambiare finalmente volto all’area di verde incolto che collega la zona di villa Murri con via Einaudi, al quartiere Corva e farne un polmone verde da vivere e da godere al pari della pineta demaniale e del parco di villa Baruchello. Nella prima fase dei lavori, è stata del tutto smantellata l’area di sgambamento ‘Cave Canem’, realizzata diversi anni fa dalla precedente amministrazione e ridotta, con il passare del tempo, in condizioni pietose a seguito di ripetuti atti vandalici e dopo un lungo periodo di abbandono, con grande scorno dei residenti che la frequentavano con i loro amici a quattro zampe. Ora, questa porzione di terreno è destinata a essere inglobata nel realizzando parco previsto nel progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana, finanziato con 1,3 milioni di euro. Nello specifico, si prevede il miglioramento urbano di tutta la fascia verde tra villa Murri e la scuola media Galilei (e dunque, sul versante monte rispetto alla piazza Garibaldi) e il quartiere Corva rimettendo mano, rivisitandolo, a un ambizioso obiettivo che si erano date amministrazioni precedenti parecchi anni fa, quando in quello stesso tratto era stato pensato un bel bosco che non ha mai visto la luce. Interessato dal progetto è anche lo spazio che transita davanti alla scuola media e, sul lato opposto, anche le cosiddette ‘Grottacce’ dove saranno allestite delle gradonate per farci un piccolo anfiteatro in cui sarà possibile allestire spettacoli all’aperto. Più in generale, il progetto prevede la realizzazione di percorsi ciclopedonali e naturali all’interno del costruendo parco, con tanto di area fitness, gazebi e punti di sosta e di ristoro: un intervento massiccio per una zona destinata a diventare un polmone verde ben strutturato e pienamente fruibile, del centro città. "Si sta procedendo speditamente – commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella – per uno spazio verde di Villa Murri che merita un restyling che gli restituisca protagonismo e che deve tornare a essere un luogo di aggregazione vitale e sicuro". Gli amministratori si stanno confrontando con i tecnici e i progettisti per valutare alcuni correttivi mirati che migliorino le fruibilità di tutta l’area, pensando "a una sistemazione del percorso pedonale di accesso alla villa, a un ampliamento dei parcheggi, all’individuazione di locali da adibire a servizi igienici".

Marisa Colibazzi