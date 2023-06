Villa Santa Maria al Poggio potrà ospitare mostre ed eventi

L’amministrazione comunale ha accolto la proposta della signora Chiara Mazzoni di un accordo di collaborazione con il Comune per la fruizione pubblica della sua proprietà. La signora mette a disposizione mette a disposizione il complesso architettonico e paesaggistico di Villa Santa Maria al Poggio per la realizzazione di eventi e visite guidate, in collaborazione con il Comune di Porto San Giorgio, per la piena fruizione da parte del pubblico di un bene di valore inestimabile per la comunità. La proprietaria si impegna di mettere a disposizione la propria dimora almeno poer 60 giorni all’anno al fine di organizzare mostra, concerti, presentazione di libri, spettacoli e visite turistiche. Rimane a proprio carico la manutenzione del parco e della villa e qualsiasi spesa riguardante la struttura. L’Ente si impegna a realizzare iniziative adatte alla cornice offerta e a prendere preventivamente accordi con la proprietaria che deve approvare quanto proposto dall’Ente, in quanto trattasi di proprietà privata. Le spese relative agli eventi saranno a carico dell’Ente, nessuna compartecipazione sarà richiesta. L’accordo ha validità di dieci anni, rinnovabile per altri 10 anni.