Villa Trevisani all’asta, il Comune non è interessato

Acquisire al patrimonio comunale la Villa Trevisani che, a fine maggio, andrà all’asta? Anche no, secondo gli amministratori comunali che, a precisa sollecitazione della minoranza sul perché tra gli interventi finanziati con l’avanzo di amministrazione non sia stata presa in considerazione la partecipazione all’asta per la Villa Trevisani, non hanno avuto dubbi: "E’ vero che il Comune ha il diritto di prelazione e solo quando saremo coinvolti faremo una valutazione sulla sostenibilità dell’operazione e della successiva riqualificazione, ma – il parere espresso, con il medesimo sentire, dal sindaco Massimiliano Ciarpella, dall’assessore ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri e dal capogruppo di Fd’I, Giorgio Marcotulli – non vogliamo avere un altro rudere a cui dover pensare. Non vanno replicate scelte come quella dell’acquisto di Villa Maroni al quartiere Corva".

Ad ulteriore giustificazione di una reticenza a prendere in considerazione l’eventualità dell’acquisto di Villa Trevisani, Ciarpella ha precisato: "Al di là della cifra importante fissata per l’asta, che supera l’avanzo di amministrazione, poi come potremo intervenire su quell’edificio? Farlo tanto per mettere la bandierina sul bene, meglio di no. Meglio non ripetere l’errore fatto per Villa Maroni, acquistata (per 68milioni di vecchie lire) e poi abbandonata a sé stessa".

Il fatto che il Comune abbia deciso di provvedere al recupero della Villa Maroni (oggi vincolata), impegnando a tale scopo 700mila euro come quota parte per cercare di ottenere il finanziamento ministeriale.