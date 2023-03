Villa Vitali e parco, ormai ci siamo

Recuperare un luogo bello, ricco di verde e di storia darà anche l’opportunità di farlo conoscere meglio e di studiarlo. Insieme al recupero architettonico, botanico e funzionale del parco di Villa Vitali che parte proprio in questi giorni, verrà recuperata anche la cosiddetta ‘serra calda’, chiamata così perché anticamente era utilizzata come ricovero per le piante esotiche nella stagione invernale, luogo che verrà ristrutturato e che sarà destinato alle funzioni di gestione del parco, di prima accoglienza, informazione al pubblico. In programma anche il recupero dell’ex ‘serra fredda’, ovvero la serie di colonne che sostengono archi a sesto acuto, che conserverà l’esistenza del sistema di piante rampicanti e vaserie su lato ovest del Parco.