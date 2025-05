Fermo, Villa Vitali riapre: lo storico parco riportato allo splendore

Fermo, 1 maggio 2025 – Dopo i lavori di recupero con fondi PNRR, riapre il Parco di Villa Vitali, un luogo caro a generazioni di fermani, uno spazio verde e pulito. L’appuntamento è per sabato 3 maggio alle ore 17. Accanto all’arena già sede di spettacoli e punto di riferimento della cultura nei mesi estivi, sorge lo storico Parco che si presenterà in tutta la sua straordinaria bellezza, dagli spazi verdi agli alberi secolari, fino alla cosiddetta “ex serra calda”, immobile centrale al parco, che anticamente era utilizzato come ricovero per le piante esotiche nella stagione invernale e che grazie al nuovo progetto di recupero e rigenerazione sarà un punto di prima accoglienza, di informazione al pubblico, di aule didattiche. Uno spazio che permetterà, attraverso sistemi didattici analogici e digitali di approfondire la conoscenza scientifica e culturale del parco, ovvero la parte botanica, storica, artistica e archeologica.

I lavori strutturali esterni sono stati eseguiti in collaborazione con la Soprintendenza che ha consentito in questo modo di migliorare e riqualificare l’edificio nel rispetto e senza alterare lo stato dei luoghi. E ancora: lavori strutturali hanno riguardato anche l’ex “serra fredda”, ovvero la serie di colonne che sostengono gli archi a sesto acuto sul lato ovest del Parco. Con l’esecuzione di questi interventi, che sono stati eseguiti dalla ditta D’Alessandro Costruzioni e coordinati dall’Ufficio Tecnico Comunale, la città può tornare nuovamente a vivere il parco di Villa Vitali, unico esempio di giardino dell’800 aperto al pubblico, che è divenuto proprietà del Comune nel 1977.

“L’obiettivo era quello di restituire alla Città di Fermo il parco storico di Villa Vitali di pregiata bellezza, che è stato recuperato nei suoi elementi originari. Il progetto di rigenerazione è stato considerato una buona pratica a livello regionale e nazionale - ha detto il sindaco Paolo Calcinaro – ha partecipato ed è stato ammesso a finanziamento del bando Pnrr, riservato a questo tipo di parchi”.

“Invito tutti – conclude Clacinaro – alla riapertura del Parco di Villa Vitali, rimesso a nuovo con tutti fondi Pnrr. E’ bella Fermo quando cresce e non quando è immobile, a dispetto del nome”.