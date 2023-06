Villa Vitali si accende Tanta musica e teatro nonostante il cantiere

Una discoteca ma anche uno spazio teatrale, una cornice di musica, di bellezza, di emozioni. È dal terrazzo dell’Astoria che guarda a tutto il territorio che il Comune di Fermo e Amat annunciano l’ottava edizione di Villa in Vita Fermo Festival che torna ad animare il bellissimo palcoscenico estivo di Villa Vitali con il contributo di Regione Marche e MiC. Undici appuntamenti dal 2 luglio al 13 agosto con un ventaglio di proposte che spazia dal teatro alla musica fino alla danza. "Vogliamo convincere tutti alla diversità delle proposte – spiega l’assessore Micol Lanzidei con il direttore dell’Amat, Gilberto Santini – il parco è interessato dai lavori ma il palco è perfettamente fruibile e lo riempiamo di eventi veri. Dietro le quinte abbiamo i nostri Fabiola Zurlini, Emanuela Garifi, Massimo Stabile che è l’angelo custode del teatro e Letizia Cesetti. Su tutti il dirigente Gianni Della Casa, la squadra è arricchita da Amati, Eclissi eventi e Procescenio". Il risultato sono numeri da record, da ottobre 2022 a maggio 2023 ci sono state circa 25 mila entrata al teatro dell’Aquila per 78 serate di spettacolo". L’inaugurazione il 2 luglio, a cura di Eclissi Eventi, è con Emis Killa e la prima tappa di Summer Tour 2023 con il quale l’artista presenterà i più grandi successi della sua carriera fino a Effetto Notte. Mentre continuano ad aggiungersi nuove certificazioni al suo ultimo lavoro discografico, Guè giunge a Villa Vitali il 7 luglio per un live di grande energia a cura di Eclissi Eventi. L’8 luglio ancora musica con Queen at the Opera, uno show rock sinfonico basato sulle musiche dei Queen e Freddie Mercury che ha esordito con una tournée internazionale raccogliendo standing ovation e tutto esaurito. Proposto a Fermo a cura di DuncanEventi, lo spettacolo nasce da un’idea di Simone Scorcelletti, direzione musicale di Piero Gallo. Il cartellone di Villa in Vita rinnova l’appuntamento con Festival Shakespeare nel Parco, giunto alla terza edizione e curato da Proscenio Teatro. Il 9 luglio la maestria interpretativa di Alessandro Haber è al servizio della lettura scenica di un grande classico come Otello di William Shakespeare, con Fausto Costantini, Elena Ferrantini, Matteo Rizzi. Brilla la Notte della Stella il 16 luglio con Civitanova Danza in trasferta a Fermo che illumina Villa Vitali con Jacopo Tissi, star internazionale del balletto, primo ballerino italiano a diventare étoile della compagnia Bolshoi. Il 21 luglio ancora la grande musica protagonista con Carmen Consoli, in trio con le chitarre di Massimo Roccaforte e il violino di Adriano Murania. ’Molto rumore per nulla’ di William Shakespeare nell’adattamento e regia di Proscenio Teatro completa il 23 luglio la proposta del Festival Shakespeare nel Parco. Sei attori in scena agiscono al ritmo di una danza, di un rito antico e biologico del corteggiamento, come un vaudeville degli anni Trenta, con la freschezza della poesia shakespeariana. La comicità intelligente e contagiosa di Maurizio Battista risuona il 24 luglio con Ai miei tempi era così…, Lezioni di sogni è un viaggio attraverso il quale Paolo Crepet il 25 luglio - a cura di Isolani Spettacoli- invita a ripensare la genitorialità, la scuola e il rapporto tra le generazioni, spronando ciascuno a coltivare i sogni e aiutare le nuove generazioni a veder nascere e coltivare i propri, con l’introduzione di Nicoletta Todesco. Uno spettacolo che è un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, ’Omaggio a Morricone’ il 5 agosto. Chiusira il 13 agosto, a cura di Eric Production, History of a legend - Michael Jackson. Per info biglietteria del teatro 0734 284295.

Angelica Malvatani