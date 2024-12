Villaggi montani del Cai: scelta Garulla

Sono stati denominati ‘Villaggi montani del Cai’ e saranno realizzati in forma sperimentale in alcuni centri montani dell’Appennino con l’intento di rivitalizzare i piccoli centri urbani e rilanciarli dal punto di vista turistico. Per le Marche sarà il comune di Amandola e più precisamente la frazione di Garulla, a divenire oggetto del programma di valorizzazione lanciato dai Cai (Club Alpino Italiano) a livello nazionale per ridare slancio ai piccoli centri più caratteristici delle aree montane che si snodano lungo tutta la catena dell’Appennino. Il progetto il linea di principio rappresenta una sorta di riconoscimento nazionale che certifica quei borghi montani che possiedono caratteristiche di qualità come servizi, ambiente, storia, elementi che vengono uniti per tracciare degli itinerari di promozione turistica. Per offrire un termine di paragone, una sorta di ‘Bandiera Arancione’ esclusivamente dedicata ai piccoli borghi montani. "Siamo orgogliosi che Amandola possa prendere parte a questo progetto denominato Villaggi montani del Cai – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – che sicuramente avrà una funzione molto positiva per il territorio di Amandola, ma anche per tutta l’area dei Sibillini. Al momento siamo l’unico comune della Marche a fare parte di questo protocollo. Ovviamente ci sono delle condizioni da rispettare: una popolazione minima, il borgo deve trovarsi sopra i 700 metri di altezza sul livello del mare, devono essere presenti servizi di accoglienza e ricettività come B&B, cura urbana e altre elementi che verranno presi in considerazione dalla delegazione che verrà in visita per valutare l’idoneità del borgo. Per questi motivi abbiamo scelto la frazione di Garulla per entrare a far parte dei Villaggi del Cai". Aderire a questo progetto come già accade per altri circuiti nazionali come possono essere: ‘I Borghi più belli d’Italia’ o la ‘Bandiera Arancione’, offre due elementi che si specchiano uno nell’altro e che tendono entrambi a migliorare la qualità dei territori e di chi ci vive. In primo luogo per entrare e soprattutto restare all’interno dei ‘Villaggi montani del Cai’, la popolazione e l’Amministrazione dovrà garantire livelli di qualità e servizi; il lato opposto della medaglia è che Garulla e quindi anche Amandola, verrà inserita in un circuito nazionale con manifestazioni programmate nell’arco dell’intero anno che saranno di richiamo per potenziali turisti e visitatori.

