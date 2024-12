Villaggi turistici, nel 2024 meno turismo stagionale

Arrivano a fine anno i dati ufficiali sull’andamento del turismo en plein air nel 2024 forniti da Villaggi Marche (nel vertice annuale presso Confcommercio Marche) e parlano di circa 1,4milioni di presenze nelle 22 strutture associate. A questo dato, per avere un quadro completo a livello regionale, va aggiunto un altro milione di presenze (numeri attendibili ma ancora ufficiosi) nelle strutture del nord delle Marche aderenti alla Faita. Risultati che confermano il peso dell’en plein air nel turismo marchigiano e che sono in linea con quelli dello scorso anno. Ma sono dati che, stavolta, hanno un ulteriore significato essendo il riflesso dell’evoluzione in corso nelle strutture nel trasformarsi da campeggi in villaggi turistici, eliminando il turismo stagionale o di lungo periodo. Le strutture di Villaggi Marche si confermano un asset strategico per il turismo nella regione "con imprese che investono e riqualificano strutture e offerta oltre che in comunicazione e promozione della nostra destinazione registrando numeri importanti". I numeri, appunto: le performances di Villaggi Marche (22.400 posti letto) hanno portato a 1.399.650 presenze (1.454.553 nel 2023). Guardando le province, le 17 strutture del Fermano (17.240 posti) hanno prodotto 1.033.603 presenze, con alcuni villaggi che viaggiano tra le 125mila e le 165mila presenze. "Nel fermano c’è un numero cospicuo di strutture aderenti – la lettura di Gatti – mentre nell’anconetano non tutti i villaggi sono nostri associati per cui questo dato, pur significativo, non è assoluto, ma relativo alla realtà della nostra compagine sociale". Le performances nelle altre province: le due strutture di Ancona 189.129 presenze (187.130 nel 2023); le due di Macerata, 164.760 (nel 2023 erano 174.876), l’unica di Ascoli Piceno da 11.428 del 2023 a 12.158. Massimiliano Polacco (Dg Confcommercio Marche) elogia l’impegno delle strutture nella promozione digitale per intercettare nuovi flussi turistici e tutti convengono sull’importanza della continua interlocuzione col presidente della Regione, con delega al turismo, Francesco Acquaroli. Nel nuovo direttivo di Villaggi Marche, vicepresidenti sono Paola Capriotti (Camping Paradiso, Fermo) ed Enrico Neumann (Numana Blu), tesoriere Patrizia Catalini (Camping 4 Cerchi, Fermo).

Marisa Colibazzi