Villaggio del Cane, i lavori possono iniziare

Della chiusura del Villaggio del Cane per consentire di effettuare lavori di riqualificazione dell’intera struttura si parla, non senza una certa preoccupazione per la sorte dei cani che vi sono ospitati, dall’autunno 2023 quando la decisione dell’amministrazione comunale veniva data per imminente, scatenando polemiche, raccolte di firme e proteste veementi da parte degli animalisti.

Invece, le cose sono andate diversamente perché l’Associazione San Rocco ha preferito dialogare con gli amministratori e "grazie alla disponibilità, alla comprensione, alla sensibilità e attenzione per la sorte e il benessere dei cani mostrata in particolare dal sindaco Endrio Ubaldi, con cui mi sono sempre relazionata, ci è stata concessa la possibilità e il tempo per trovare un altro spazio in cui poter ospitare i cani rimasti, nessuno dei quali è dei Comuni, e che ci siamo intestati noi dell’associazione in attesa di future adozioni" afferma la presidente del sodalizio, Lucia Paccapelo.

In questi mesi, molti degli esemplari presenti nel Villaggio del cane sono stati adottati, quelli che erano in carico ai Comuni sono stati spostati in altre strutture, mentre per gli esemplari rimasti è stata approntata ed è quasi ultimata la nuova destinazione per cui, tempo due, tre settimane, e il canile potrà avviarsi alla chiusura. Si saprà in un momento successivo, in che tempi e modi l’amministrazione vorrà provvedere ai lavori di adeguamento e riqualificazione in vista di una futura riapertura.

"Stiamo mettendo a punto gli ultimi preparativi per completare il trasferimento dei cani, ma al momento a me preme esprimere un ringraziamento davvero doveroso al sindaco Ubaldi – insiste la presidente Paccapelo – al quale sono davvero riconoscente per aver compreso le mie richieste e per avermi concesso tempo e modo di organizzare il trasferimento dei cani e per essermi venuto incontro".