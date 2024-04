Villaggio del cane, la raccolta di firme tocca quota quattrocento

Prosegue spedita la raccolta di firme avviata su change.org da una volontaria del Villaggio del cane per impedire la chiusura del rifugio che, al momento, sta ospitando un’ottantina di cani (degli oltre 250 che potrebbe accogliere) e ieri, aveva superato quota 400 sostenitori della causa. Ma l’attività di chi sta gestendo il canile comprensoriale, occupandosi dei randagi, per lo più anziani e malconci che vi sono ricoverati, si sviluppa anche su altri fronti. Ad esempio, si stanno portando avanti contatti e trattative con qualche altra struttura di Comuni limitrofi, si stanno divulgando avvisi per sondare la disponibilità di qualche privato che abbia un terreno da affittare utile allo scopo. "Ogni giorno vedo quanto sia vitale il nostro lavoro per gli animali che salviamo – spiega la volontaria del canile che ha promosso la raccolta di firme –. Questo rifugio fornisce un servizio essenziale, salvando, curando e trovando nuove case per centinaia di cani abbandonati ogni anno. Ma il sindaco ha deciso di chiuderlo e questo comporterebbe conseguenze devastanti". Le firme raccolte dovranno supportare la richiesta "al Comune e alle autorità competenti di riconsiderare qualsiasi decisione che porterebbe alla chiusura del nostro amato rifugio". Il fatto è che i tempi stringono, considerando che la struttura avrebbe dovuto essere liberata già da ottobre, in vista dei necessari lavori di adeguamento dei quali ancora si sa poco (anche in termini di impegni economici) ma per i quali sarebbe condizione imprescindibile che il Villaggio del cane sia ‘svuotato’. I volontari, invece, insistono a sostenere che, visto il numero ridotto di cani presenti nella struttura rispetto agli spazi disponibili, si potrebbe trovare un giusto compromesso per far convivere l’area cantiere con i cani, senza ricorrere a drastici trasferimenti.

m.c.