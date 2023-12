"Villaggio del Lavoro. Gli spazi sono sold out"

Durante le quasi 5 ore di dibattito consiliare per l’approvazione in tempi record del bilancio di previsione, il consigliere con delega al bilancio, Ermanno Vitali ha informato di importanti movimenti in corso nel Villaggio del Lavoro su Piane Chienti: "E’ notizia di questi giorni di un grande imprenditore che ha una trattativa in corso per acquistare l’ultimo lotto disponibile. Questo significa che il Villaggio del lavoro è giunto a saturazione". Una notizia non da poco considerando che si tratta di una vicenda lunga oltre 20 anni fa, che ha attraversato un fallimento con tutto ciò che ne è conseguito in termini di completamento degli insediamenti nell’area industriale, oltre che delle opere di urbanizzazione. E, a proposito di queste ultime, è arrivata l’altra importante novità, relativa alla nuova rotatoria da realizzare in quella zona, la stessa in cui, come noto, l’industriale calzaturiero Diego Della Valle ha acquistato nel 2021 quattro lotti (15 ettari) dalla curatela fallimentare della Calepio. Acquisizioni che unite quelle di alcuni fabbricati ormai dismessi, dovrebbero portare alla creazione di un nuovo polo logistico proprio dietro il quartier generale del Gruppo Tod’s, nella confinante zona Brancadoro. L’acquisto dei lotti comportava che Tod’s si facesse carico delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria su Piane Chienti e, stando a quanto riferito da Vitali, finalmente qualcosa si sta muovendo, proprio per la rotatoria "per la quale c’è un accordo con Della Valle per investirci 800mila euro delle opere primarie, oltre che per dare soluzione al problema annoso, della rete idrica in località Torrione". "La rotatoria – ha spiegato il sindaco Endrio Ubaldi – è di proprietà della Tod’s di Della Valle che finalmente ha iniziato un confronto con l’amministrazione. Stiamo discutendo sulle opere primarie da realizzare e sono fiducioso che entro il 2024 inizieranno i lavori di urbanizzazione partendo da quella per noi è una priorità, ovvero il discorso dell’acquedotto e della rete idrica a servizio delle aziende che si insedieranno ma anche della località Torrione".

Marisa Colibazzi