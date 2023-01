Villaggio di Natale tra Rapagnano e Monte Urano

Festa dell’Epifania tradizionalmente molto attesa e dedicata ai più piccoli con eventi e iniziative che abbracciano sia Monte Urano che Rapagnano. Nel centro calzaturiero sono tante le iniziative pronte a rendere la giornata di oggi indimenticabile. Dalle ore 16 presso il Villaggio di Natale, situato nei giardini pubblici, ci sarà l’atteso arrivo della Befana pronta ad accogliere e salutare i piccoli con tanti dolci. Insieme alla Befana anche attrazioni pronte ad intrattenere il pubblico presente come il Circoludobus e il Mago Alex, per arricchire al meglio un pomeriggio di animazione e spettacoli per grandi e bambini, con un punto ristori aperto e pronto a soddisfare le esigenze di tutti. Non solo Befana ma anche, in collaborazione con la Pro Loco, alle ore 17,30 l’attesa premiazione del concorso social "La vetrina più... 2022". Pronti a ricevere il riconoscimento i commercianti che avranno ottenuto il maggior numero di like ed emoticon per la foto della propria vetrina in versione natalizia, sulla pagina social di Mun Market. Importanti creatività e simpatia ma ad essere premiati saranno la capacità di dare rete e di promuovere i negozi del circuito. Anche a Rapagnano si farà festa proprio nel giorno dell’Epifania con un programma che permetterà a tutti i bambini non solo di essere protagonisti. L’appuntamento è a partire dalle ore 15 presso il Parco Gentili con "Il Giorno della Befana" evento organizzato dal Comune di Rapagnano: una giornata di tombole, giochi e buon cibo per vivere la giornata in compagnia. Durante la manifestazione ci sarà la cerimonia di consegna delle pigotte ai bambini nati nel 2022 e saranno distribuiti dei giochi ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria di Rapagnano. Un appuntamento da non perdere per tutte le famiglie per chiudere al meglio questo periodo di festività natalizie.