Villaggio estivo, cambia la viabilità

Il comandante della polizia municipale, Giovanni Paris, ha disposto l’esecuzione della delibera con cui la Giunta municipale ha autorizzato nel viale Cavallotti il progetto “Il villaggio estivo di Porto San Giorgio” che prevede la collocaziione di casette di legno per attività di vendita nel tratto del viale compreso fra piazza Marina e via Cavour (Area immediatamente ad ovest del rilevato ferroviario). Quindi, dato atto che nel tratto in questione è presente una pista ciclabile e che la realizzazione del progetto comporta la necessità anche del transito pedonale, il comandante Paris vista la nota del settore lavori pubblici che afferma la possibilità di utilizzare temporaneamente la pista ciclabile ad uso promiscuo, ha previsto un percorso compreso tra piazza Marina e via Cavour dal giorno di montaggoio delle casette di legno.