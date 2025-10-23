"Villaggio montano Cai, ecco i numeri"

Sono trascorsi solo pochi mesi, ma l’istituzione del ‘Villaggio montano Cai’ di Amandola, inizia a maturare i primi risultati in termini di visibilità e soprattutto come progetto pilota da estendere ad altre aree dell’Appennino. All’inizio di luglio si è tenuta di fatto la cerimonia di inaugurazione del ‘Villaggio montano Cai’ di Amandola, che ha interessato l’area di Garulla e Campolungo, ma in pochi mesi è maturata una coscienza diversa intorno a questo progetto. Sono nate nuove iniziative di promozione, stanno nascendo collaborazioni e tanto per sancire l’importanza di questi risultati, il primo raduno nazionale dei ‘Villaggi montani Cai’ si terrà proprio ad Amandola nei giorni del 22 e 23 novembre, un risultato che premia l’idea di dare una nuova dimensione alle aree montane di altre zone d’Italia.

"C’è ancora tantissimo da lavorare – spiega Adolfo Marinangeli, sindaco di Amandola – ma si stanno avvertendo i primi segni di un cambio di mentalità, e questo non interessa solo Amandola. Faccio qualche esempio: da luglio sono arrivare altre richieste di collaborazione di attività produttive e recettive, essendo necessaria la quota minima di 600 metri sul livello del mare è evidente che non è semplice, ma il fatto che ci sia interessamento è già un risultato. Elemento che invece mi spinge a pensare con prospettiva, il fatto di essermi confrontato con altri Cai delle Marche e dell’Appennino che guardano con interesse a quando stiamo facendo e potrebbero aprirsi nuove collaborazioni. L’istituzione del ‘Villaggio montano Cai’ di Amandola sta aprendo nuove strade; tanto che il direttivo dell’associazione ha deciso di organizzare proprio ad Amandola il primo raduno nazionale, siamo quasi alla fine di ottobre e sono oltre 60 le realtà che hanno già confermato la loro presenza".

A questi si aggiungono quelli che sono senza dubbio gli obiettivi prioritari del progetto, ovvero far conoscere i territori montani. "In pochi mesi sono nate nuove iniziative – conclude Marinangeli – sono aumentate le escursioni naturalistiche non solo in Amandola, tutta l’area dei Sibillini ora è più conosciuta e stanno nascendo programma di destagionalizzazione turistiche perché questi territori sono unici e belli da visitare anche in autunno e primavera. Sono nate iniziative come la ‘Transumanza’ che ha riscosso molto interesse e potremo veicolare su questi canali anche iniziative già consolidate come ‘Diamanti a Tavola’".

Alessio Carassai