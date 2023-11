Vince 20mila euro al ‘10 e Lotto’

La dea bendata ha deciso di far sentire la sua presenza nel territorio Fermano, e più precisamente a Montefortino, dove un fortunato giocatore è riuscito a vincere 20.000 euro con il gioco ‘10 e Lotto’. Una bella cifra che se non cambia la vita di una persona o di una famiglia, comunque garantisca una cospicua riserva economica per togliersi qualche soddisfazione, investire sulla propria casa o sulla propria attività, la possibilità di migliorare la propria condizione. La fortunata giocata è stata svolta martedì 7 novembre, come annunciato dall’agenzia Agipronews, dove nella locale ricevitoria è stato centrato un 9 del valore di 20.000 euro. La notizia in poco tempo ha fatto il giro del paese suscitando la curiosità collettiva di scoprire l’identità del giocatore. L’ultimo concorso del ‘10eLotto’ ha distribuito premi per oltre 29,3 milioni di euro in tutta Italia; oltre 3,2 miliardi di euro in tutto il 2023.