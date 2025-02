Vince 35mila euro, Giorgio sbanca ’Affari tuoi’

Porta a casa 35mila euro in gettoni d’oro il giovane Giorgio Amaolo, 26 anni, di Casette d’Ete, al termine di una divertente puntata di Affari Tuoi, trasmissione di Rai1, condotta da Stefano De Martino. Accompagnato dal padre Silvano, Giorgio, o George come lo chiamava De Martino, ha portato avanti una partita in cui, pacco dopo pacco, ha ‘consumato’ i ricchi premi del tabellone, fino a quando ha scelto di sostituire il suo pacco 2, con il 10, "perché avevo 10 mesi quando sono stato adottato e chissà che questo numero non mi porti ancora fortuna" ha detto a un De Martino visibilmente coinvolto della sua storia di bambino arrivato dall’Ucraina per fare la felicità dei suoi genitori adottivi. E infatti, in quel 10 c’era davvero una bella somma, 100mila euro, ma con il senno e il giudizio di chi la vita se la suda, lavorando nei campi, anche nei giorni di festa "perché il mio sogno era fare l’agricoltore e sono felice di averlo realizzato", Giorgio ha ritenuto fosse meglio assicurarsi i 35mila euro certi anziché rischiare di tornare a casa con 20 euro. Un pizzico di rammarico vedendo che aveva i 100mila magari ce l’avrà pure avuto, ma "per me 35mila euro sono comunque tanti quindi va bene così" ha concluso, salutando De Martino, pubblico e pacchisti a conclusione di una bella avventura televisiva.

m.c.