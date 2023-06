Vince al Superenalotto Premio da 20mila euro

E’ stata fatta nella ricevitoria Freeshop, di Gianni Alessandrini (nella foto, con il figlio Cristian e col cartellone delle vincita) la giocata fortunata dell’estrazione straordinaria del SuperEnalotto e che è valsa al fortunato scommettitore la bellezza di 20mila euro a fronte di una giocata di 75 euro. A giugno, il SuperEnalotto ha previsto tra estrazioni straordinarie, una delle quali fissata per il 24 giugno. Oltre alla giocata solita, puntando sul numero Superstar, il giocatore avrebbe ottenuto un codice che sanciva la partecipazione all’estrazione straordinaria. In questo modo, l’anonimo fortunato ha portato a casa uno dei 250 premi da 20mila euro messi in palio in tutta Italia. Non è la prima volta che la dea bendata si ferma nella ricevitoria di Alessandrini e ieri, i primi ad accorgersi della vincita sono stati proprio i titolari. Non è detto che chi ha fatto la giocata si sia accorto della somma vinta in quanto, per accertarsene dovrebbe andare a controllare con il codice assegnatogli.