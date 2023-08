Vincita al 10eLotto: 120mila euro

Non è una vincita di quelle stravolgenti ma certo è una bella iniezione di ottimismo. Grande vincita a Fermo nel concorso del 10eLotto di venerdì 25 agosto. Non si conosce esattamente la ricevitoria protagonista del colpo grosso, ma Agipronews riporta che sono stati infatti vinti 120mila euro grazie a un ‘6 Doppio Oro’ in un’estrazione abbinata alla modalità frequente. Da segnalare poi una vincita da 50mila euro a Battipaglia, in provincia di Salerno, in seguito a un ‘9 Oro’ centrato in un’estrazione frequente. Il concorso del 25 agosto ha distribuito 9,5 milioni di euro. Nell’estrazione di sabato 26 agosto, invece, da segnalare una vincita da 45mila euro a Casal Velino, in provincia di Salerno, in seguito a un ‘7 Doppio Oro’.

Sempre in Campania vinti 40.002 euro a Postiglione (SA) con un ‘8 Doppio Oro’ in un’estrazione istantanea e 6.750 euro a Napoli. A Monte Argentario, in provincia di Grosseto, vinti 18mila euro grazie a un "6 Doppio Oro" in un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,3 milioni di euro, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno. Grande la curiosità nel territorio ma come sempre succede il vincitore incassa e tace, nemmeno sulle super vincite, come quella di Montappone di 156 milioni di euro, due anni fa, c’è stata notizia, un regalo per il ricevitore, un pensiero per il territorio. La dea bendata premia e chi vince si costruisce la sua felicità.