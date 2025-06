Violate le misure di prevenzione. Cinque denunce dei carabinieri

I carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno attuato un’intensa attività di monitoraggio del territorio, focalizzandosi su luoghi frequentati da individui noti per avere precedenti di polizia. Questa operazione ha avuto come obiettivo la verifica del rispetto delle misure di prevenzione. Le misure in questione sono provvedimenti emanati dall’autorità giudiziaria o dal questore, diretti a evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi.

A Porto San Giorgio, i militari dell’Arma hanno denunciato una 39enne marocchina destinataria della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel territorio per quattro anni, disposto dal Questore di Fermo nel mese di dicembre 2024. I carabinieri hanno denunciato un 49enne italiano, recatosi insieme a due suoi amici presso un ristorate di Sant’Elpidio a Mare. L’uomo ha esagerato nell’assunzione di bevande alcoliche tanto da dover obbligare il gestore a segnalare il suo comportamento al 112. I militari intervenuti, oltre a sanzionare i tre per ubriachezza molesta, hanno accertato a carico del 49enne il mancato rispetto del divieto di accesso ai pubblici esercizi nella provincia di Fermo, disposto dal questore per la durata di due anni.

A Fermo, i militari del Radiomobile hanno denunciato un 35enne italiano destinatario della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel territorio fermano per anni due. A Moresco, sempre i carabinieri del Radiomobile di Fermo hanno denunciato un altro 35enne italiano, poiché controllato all’interno di un bar del luogo, sebbene destinatario della misura di prevenzione del divieto di accesso agli esercizi pubblici. A Porto Sant’Elpidio infine, è stato invece denunciato un 44enne italiano destinatario della misura di prevenzione del divieto di ritorno in quel comune.