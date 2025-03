Violenta grandinata, agricoltori segnalano danni alle colture

Purtroppo con la primavera arrivano anche i primi fenomeni atmosferici più estremi che causano disagi e danni specie alle coltivazioni della zona. Intorno alle 14 di ieri una forte grandinata si è abbattuta a macchia di leopardo sulle colline dell’entroterra Fermano fino a raggiungere la montagna, in pochi minuti campi e strade si sono trasformati in torrenti d’acqua e ghiaccio. I danni sono stati registrati in particolar modo alle culture, che già la settimana scorsa avevano fatto i conti con un repentino abbassamento delle temperature che hanno di fatto rovinato i primi germogli, mentre ieri sono state martellate da chicchi di grandine delle dimensioni di una moneta, caduti però in pochi minuti con forza e insistenza. Qualche danno è stato registrato anche delle vetture che hanno riportato le classiche ammaccature alle capote e cofani. Le segnalazioni arrivano in particolare da Falerone, Belmonte Piceno, Smerillo e Servigliano e Montefalcone Appennino, in alcuni comuni sono entrati in funzione anche i mezzi per rimuovere la grandine che aveva intasato i canali di deflusso delle acque meteoriche. I primi segnali di una primavera arrivata anche nella nostra regione. Le condizioni meteo dei prossimi giorni annunciano altre precipitazione e si spera che non si verifichino altre grandinate che possano creare disagi e danni ben più gravi di quelli registrati nella giornata di ieri. Resta il fatto che la primavera negli ultimi anni ha creato molti disagi al sistema idraulico del territorio.

a.c.