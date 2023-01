Violenta rapina in casa, anziano picchiato

Dopo aver bussato insistentemente e con violenza alla porta, ha fatto irruzione nell’abitazione di un anziano, lo ha colpito, per poi mettersi alla ricerca di denaro e gioielli.

La rapina però non né andata a buon fine e gli investigatori della polizia, con un’indagine lampo, sono riusciti ad incastrare il malvivente. Per lui, un sangiorgese di 30 anni, è scattata la denuncia per il reato di tentata rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un 91enne di Porto San Giorgio. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica scorsa. Nella circostanza l’anziano ha udito distintamente dei colpi alla porta da parte di una persona che chiedeva con insistenza di entrare nell’abitazione.

La vittima, fino a pochi istanti prima immersa nel sonno, ha aperto la porta ma è stata spintonata via dal 30enne, che, dopo averlo colpito al viso, ha cominciato a rovistare nei cassetti del mobilio alla ricerca di denaro o preziosi, con esito tuttavia negativo. Nonostante l’età, il 91enne ha cercato ugualmente di far desistere il rapinatore dalla sua azione e ne è nata una colluttazione che è proseguita anche all’esterno dell’immobile. Attirati dalle grida e dal trambusto, i vicini hanno subito allertato la polizia e gli uomini della squadra volante della questura sono riusciti a giungere sul posto in tempi rapidi, a rintracciare l’autore del fatto e a condurlo in questura per gli accertamenti di rito.

Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della polizia scientifica, che hanno effettuato un sopralluogo dell’abitazione per documentare lo stato del soqquadro e in seguito hanno posto sotto sequestro i pantaloni dell’aggressore che presentavano macchie di sangue.

All’esito delle prime indagini il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di tentata rapina aggravata, lesioni personali e per falsa attestazione delle proprie generalità, avendole fornite in maniera inesatta agli agenti della polizia. La vittima, è stata fatta trasportare in ospedale per le cure del caso, in particolare per una ferita al labbro che sanguinava abbondantemente.

Fabio Castori