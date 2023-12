Violenta una minorenne: "Rapporto contro la volontà"

Dopo averla conosciuta, l’avrebbe frequentata per un po’ di tempo guadagnandosi la sua fiducia, poi, una sera, l’avrebbe fatta salire in macchina, portata in un luogo appartato e stuprata. L’inquietante episodio, su cui indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura delle Repubblica di Fermo, sarebbe stato consumato da un 20enne di Montegranaro ai danni di una di ragazzina elpidiense di 17 anni. E’ stata proprio la minore a denunciare il fatto ai militari dell’Arma subito dopo la presunta violenza sessuale subita da quel giovane. La 17enne si è recata personalmente nella caserma di Sant’Elpidio a Mare e ha raccontato di essersi salita sull’auto di quel ragazzo con il quale stava allacciando amicizia e che, fino a quel momento, si era sempre comportato educatamente e con gentilezza. I suoi modi, secondo quanto raccontato ai carabinieri, non le avevano mai dato modo di temere per la sua incolumità, tanto da fidarsi a salire da sola in macchina con lui. Poi, però, qualcosa sarebbe cambiato improvvisamente e il 20enne dopo un approccio non andato a buon fine, sarebbe passato alle maniere forti fino a soggiogare e a stuprare la minore di Sant’Elpidio a Mare.

Quindi la denuncia e la delicata indagine ancora in corso, durante la quale la presunta vittima è stata sottoposta alle specifiche visite mediche e all’incidente probatorio. Un incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della ragazzina che potrà essere utilizzata in un eventuale processo a carico del presunto stupratore. L’interrogatorio si è svolto in una stanza protetta della questura di Fermo con l’ausilio di una psicologa, alla presenza del magistrato inquirente, gli addetti ai lavori e l’avvocato che rappresenta la vittima, nascosti dietro uno specchio, in modo che la 17enne non sapesse di esser osservata. La consulente specialistica ha ritenuto la ragazzina credibile e le indagini stando andando avanti a ritmi serrati.

Dal canto suo, il 20enne di Montegranaro, sentito davanti al suo avvocato, avrebbe dichiarato che la 17enne era consenziente e non avrebbe usato alcuna violenza per costringerla a consumare il rapporto sessuale in questione.

Fabio Castori