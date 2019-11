Fermo, 24 novembre 2019 - Non ha avuto la giustizia che chiedeva la donna che a giugno 2018 si recò alla polizia e disse: "Sono stata violentata da due persone". Il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Fermo ha infatti definitivamente archiviato l’inchiesta aperta dopo che ladonna ha raccontato cosa le era successo all’esterno di un ristorante fermano dove aveva partecipato a un banchetto nuziale, accusando due camerieri. Nei giorni scorsi si è svolta l’udienza convocata dal giudice Maria Grazia Leopardi dopo che l’avvocato Cristina Perozzi, che assiste la donna, si è opposta alla richiesta di archiviazione della Procura di Fermo. La sintesi è molto semplice. Sia per il magistrato che ha indagato, sia per il giudice, le indagini non hanno consentito di acquisire prove sufficienti per mandare sotto processo qualcuno e sostenere l’accusa di violenza sessuale di gruppo in dibattimento. E di persone ne sono state sentite diverse. Qualcuno ha forse avuto interesse a far sì che questa storiaccia finisse il prima possibile nel dimenticatoio? Fatto sta che al momento l’inchiesta è chiusa. Finito.



Non c’è più nulla da fare, anche se l’avvocato Perozzi sta verificando se vi sono gli estremi per impugnare in Cassazione questa archiviazione, che proprio non le va giù. Magari qualche magagna nell’iter giuridico fin qui svolto c’è, ma va trovata e pesata bene, per capire se può valere qualcosa davanti alla Corte Suprema. Il fatto è accaduto il 24 giugno 2018 al termine di un banchetto in un ristorante al quale la donna, una professionista, ha partecipato insieme a tante altre persone. Secondo il racconto fatto alla polizia, i due camerieri durante il banchetto avrebbero ripetutamente riempito di vino il suo bicchiere e nel clima festoso della cerimonia che si stava celebrando a tavola, la donna ha bevuto più del solito, perdendo evidentemente il controllo di sé stessa. Al termine del pranzo ha accettato di salire in auto coi due camerieri conosciuti a quanto pare solo quella sera e non in precedenza. I due l’avrebbero costretta a sottostare a rapporti sessuali ripetuti, non è chiaro se uno alla volta o anche contemporaneamente, lei non ricorda questo particolare. Alcune persone la trovarono poi dolorante e seminuda. La successiva visita medica ha confermato l’avvenuto rapporto sessuale, evidenziando anche lesioni, ferite ed ecchimosi varie, a conferma che qualsiasi cosa sia avvenuta, lei certamente non era consenziente e potrebbe quindi essere stata costretta con la forza a subire gli abusi sessuali. Ma a parte il suo racconto, per la giustizia non ci sono prove a carico di alcuno.



