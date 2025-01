Violento schianto sulla Statale, grave una donna

E’ di due feriti, di cui uno grave, il bilancio dello schianto accaduto ieri alle 11,30 lungo la statale Adriatica a Marina di Massignano, quasi di fronte all’area di servizio Esso dove c’è il ponte di ferro sopra elevato. Entrambi i mezzi coinvolti: un Pick Up Ranger Ford, condotto da G.E. albanese di 42 anni e una Fiat 500 condotta da A. G. romena di 41 anni, barista di un noto locale di Cupra Marittima, erano diretti verso sud. Giunti di fronte all’area di servizio, il conducente del Pick Up ha svoltato a desta, per entrare nel parcheggio dove si trova il centro sportivo Mass Club. La conducente dell’utilitaria l’ha centrato in pieno sulla fiancata subendo danni importanti, tra cui un grave trauma toraco-addominale. Sul posto sono intervenuti l’equipaggio della potes 118 ed i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, unitamente ai carabinieri di Cupra Marittima che si sono occupati della viabilità e dei rilievi tecnici del sinistro. La ragazza è stata trasportata all’ospedale di Ancona in codice rosso traumatico con l’eliambulanza che, dopo aver sorvolato la zona dell’incidente, è atterrata nel campo sportivo di Cupra. Il conducente del Pick Up, invece, rimasto contuso in modo lieve, è stato condotto al pronto soccorso di San Benedetto. I carabinieri stanno approfondendo gli accertamenti per capire le cause.