Violento scontro tra scooter e moto: i due centauri portati a Torrette

Stavano transitando sulla

strada provinciale 30,

quella che da Monte Urano scende verso Fermo quando, per cause ancora in corso d’accertamento, uno scooter

e una moto si sono scontrati violentemente.

Il terribile impatto si è verificato nella notte a Campiglione di Fermo Erano circa le 23 quando la centrale operativa del 118 è stata allertata per un incidente stradale avvenuto poco prima e in cui erano rimasti coinvolti due motociclisti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Fermo, che dopo i primi soccorsi sul luogo dell’incidente hanno trasportato i feriti all’ospedale "Murri" di Fermo. Viste le loro condizioni, però, i medici del pronto soccorso hanno ritenuto necessari ulteriori accertimenti e hanno quindi disposto il loro trasferimento all’ospedale regionale "Torrette" di Ancona per ulteriori accertamenti medico sanitari. Uno dei due è stato trasportato all’ospedale dorico attraverso l’elisoccorso, l’altro con l’ambulanza.

f.c.