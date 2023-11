Violento tamponamento sulla Faleriense. Ma i due automobilisti ne escono illesi

Tamponamento lungo la strada statale ex 210 Faleriense, il traffico ha subito rallentamenti. Lo scontro è avvenuto ieri alle 8,20 lungo la Faleriense in prossimità dell’incrocio dell’Eurospin di Piane di Montegiorgio, sembra si sia trattato di un errore di manovra, che ha portato una Ford Focus condotta da una giovane a tamponare una Fiat Punto con a bordi due persone. L’impatto è stato piuttosto violento, ma fortunatamente non ci sono stati ferito gravi: nessuno infatti, ha necessitato di essere portato al pronto soccorso. Ben più complicata la situazione della viabilità, visto che a quell’ora il traffico era molto intenso con i residenti che si stavano spostando per raggiungere i luoghi di lavoro. Sul posto i carabinieri di Montegiorgio, che oltre ai rilevamenti hanno gestito il traffico fino alla rimozione dei veicoli.