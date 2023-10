Violenza alla compagna, da tentato omicidio a maltrattamenti: condannato

Prima aveva tentato di ucciderla soffocandola, quindi, una volta intervenuta la polizia, si era barricato in casa per poi arrendersi dopo una lunga trattativa. Una vicenda che solo grazie alla reazione della vittima e al tempestivo intervento degli uomini della questura non era sfociata in tragedia. Una vicenda che è finita davanti al Collegio penale dove l’imputato, un tunisino di 28 anni, è stato chiamato inizialmente a rispondere di tentato omicidio, reato poi derubricato in maltrattamenti in famiglia e lesioni. Al termine del processo il giovane è stato condannato a quattro anni di reclusione. Durante l’ultima udienza, che ha preceduto la sentenza, c’è stata l’audizione della vittima che ha raccontato in aula i fatti risalenti all’ottobre 2019, quando la squadra volante si era recata nel quartiere di Lido Tre Archi a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta da una giovane che aveva segnalato di essere stata aggredita dal compagno convivente. Giunti in pochi istanti, gli agenti avevano ricostruito la situazione come riportata dalla vittima. Una situazione costellata da continui abusi e vessazioni subìti negli ultimi tempi dal compagno a causa della sua gelosia ossessiva. Il 28enne, in molte occasioni, l’aveva pesantemente oltraggiata, minacciata e colpita, le aveva tirato suppellettili di casa durante gli accesi litigi, le aveva sottratto il telefono cellulare e le chiavi dell’appartamento per controllare le conversazioni, le uscite e il rientro nell’abitazione. Poi, in un ennesimo accesso d’ira immotivata, il compagno l’aveva aggredita fisicamente, colpendola al volto, afferrandola al collo per ribadire il suo esclusivo dominio, fino quasi a soffocarla. Ma la ragazza era riuscita a divincolarsi con calci ben assestati ed era riuscita a fuggire dall’abitazione, recandosi in strada dove aveva chiesto l’intervento della polizia. Gli uomini della questura, dopo essersi accertati delle condizioni fisiche della vittima, che non necessitava di immediate cure mediche ma presentava evidenti arrossamenti sul collo e sul viso, si erano recati nell’appartamento della coppia. L’uomo, barricatosi all’interno, si era rifiutato per un po’ di aprire la porta, ma, successivamente, convinto dai poliziotti, aveva consentito loro l’accesso. L’aggressore era risultato essere un cittadino tunisino clandestino sul territorio nazionale e già destinatario di un precedente decreto di espulsione emesso all’inizio del 2019. Lo straniero, come dichiarato da egli stesso, era rientrato in Italia circa tre mesi prima con un barcone.

Fabio Castori