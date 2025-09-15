La molesta e la deruba: violenza choc ad una anziana

Fermo, 15 settembre 2025 – Prima si è introdotto in casa sua, poi ha abusato sessualmente di lei e, infine, l’ha derubata. E’ accaduto a Montegranaro e vittima della drammatica disavventura è stata un’anziana del posto. Il malvivente però ha dovuto fare i conti con i carabinieri che, attraverso un’attenta attività investigativa scaturita dalla segnalazione della vittima, hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo, con l’accusa di furto in abitazione e violenza sessuale, l’autore del grave episodio, un 33enne di origini campane. Il giovane, come detto, si è introdotto nell’abitazione della donna e, dopo aver perpetrato un furto, l’ha anche molestata palpeggiandola nelle parti intime. L’accurata e tempestiva attività d’indagine posta in essere dagli investigatori dell’Arma di Montegranaro ha permesso di ricostruire quanto accaduto. E’ emerso così che il 33enne si è introdotto all’interno dell’abitazione in orario serale, approfittando di una finestra lasciata aperta per l’eccessivo caldo, e ha colto di sorpresa l’anziana vittima mentre stava guardando la televisione.

Avvicinatosi alla donna, il 33enne le ha coperto gli occhi con una mano mentre con l’altra le ha tastato il corpo con particolare intensità e, dopo averle strappato dal collo una collana in oro, del valore di circa 500 euro, si è dileguato svanendo nel nulla. La vittima, ancora sotto choc, ha allertato i carabinieri che si sono immediatamente mesi sulle tracce del malvivente, non tralasciando alcun particolare che potesse permettere di dargli un nome e un volto. Gli uomini dell’Arma hanno visionato le immagini della videosorveglianza, sentito eventuali testimoni e analizzato ogni minimo elemento per identificare il 33enne. Alla fine il certosino lavoro ha portato dritto dritto a quel campano già noto alle forze dell’ordine e per lui è scattata la denuncia per i reati di violenza sessuale e furto aggravato. È sempre essenziale, però, che le vittime si sentano sostenute e, specie in episodi gravi come questo, allertino immediatamente il numero unico d’emergenza 112 fornendo quanti più dettagli possibile.