Violenza domestica: tre uomini ‘ammoniti’

Fermo, 9 marzo 2024 - Mentre si festeggia ancora la giornata internazionale della donna ci sono sempre i soliti casi di maltrattamenti in famiglia a riportarci con i piedi sulla terra. A tal proposito il questore di Fermo ha emesso ben tre provvedimenti di ammonimento per violenza domestica.

Il primo nei confronti di un uomo, responsabile di atti di violenza nei confronti della compagna convivente, alla presenza della figlia di pochi mesi. Il provvedimento è stato emesso a seguito di un intervento effettuato dagli uomini della squadra volanti che sono stati allertati dalla donna, attraverso il numero unico di emergenza 112.

Nel corso della chiamata la vittima ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita e percossa dal compagno, a seguito di una violenta lite scaturita per futili motivi. L’uomo, già noto alle forze di polizia, per precedenti penali, è stato convocato in questura e formalmente ammonito a non assumere più atteggiamenti violenti nei confronti della compagna.

Stessa sorte è toccata ad un indiano che, rientrato in casa completamente ubriaco, ha aggredito fisicamente la compagna convivente. La donna è riuscita a contattare il 112 e a chiedere aiuto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri che, dopo i primi accertamenti, hanno richiesto l’intervento dei sanitari, che hanno trasportato la vittima al pronto soccorso per essere medicata, per poi essere dimessa con una prognosi di cinque giorni. Sebbene la donna abbia manifestato la volontà di non sporgere querela nei confronti del marito, i militari dell’Arma hanno trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica, avvisando l’ufficio specializzato della Divisione Anticrimine, che, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, ha avviato una rapida istruttoria che si è conclusa con l’ammonimento del questore.

L’ultimo provvedimento d’urgenza emesso dal questore riguarda una lite scaturita all’interno delle mura domestiche a causa di problemi di convivenza tra l’anziana madre e il figlio 50enne. Durante la lite, la donna è stata minacciata dal figlio con un martello. La vittima è riuscita a chiedere aiuto alla figlia, che ha contattato il 112. L’anziana, non sentendosi più sicura, ha deciso di lasciare la sua abitazione per raggiungere la figlia che l’ha accolta in casa.

Tutte le vittime coinvolte, come previsto dalle linee guida, sono state convocate presso gli uffici della Divisione anticrimine e informate della esistenza dei centri antiviolenza presenti sul territorio provinciale e di tutte le forme di tutela previste per le vittime di episodi di violenza di genere. I tre ammoniti sono stati avvisati della possibilità di rivolgersi, a titolo gratuito, ai servizi sociali dei comuni di residenza o ai centri specializzati presenti sul territorio per intraprendere un percorso di recupero.