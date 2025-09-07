Violenza domestica e maltrattamenti: arrestato un 45enne

Un uomo arrestato e un altro denunciato. E’ questo il bilancio di due indagini effettuate dai carabinieri del Comando provinciale di Fermo nell’ambito delle situazioni di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia. A Sant’Elpidio a Mare un italiano di 50 anni, del posto, è stato denunciato dai militari dell’Arma della locale stazione per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, dagli accertamenti condotti dai carabinieri, avrebbe aggredito fisicamente il padre e la sorella all’interno dell’abitazione familiare mentre era in forte stato di agitazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso di alcol. Le vittime hanno riportato lesioni personali e riferito di analoghi precedenti episodi. È stato attivato così il cosiddetto "Codice Rosso" ed è stata contemporaneamente informata l’autorità giudiziaria per le opportune iniziative anche a tutela delle vittime. A Monte Vidon Combatte invece, i carabinieri della stazione di Petritoli sono intervenuti per un’ennesima aggressione in ambito familiare. Un albanese di 45 anni, residente a Monte Vidon Combatte, è stato arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia. All’interno dell’abitazione coniugale, alla presenza dei figli minori, l’uomo aveva aggredito verbalmente e fisicamente la moglie, procurandole una frattura all’orbita sinistra, giudicata guaribile in 30 giorni. L’uomo, già ammonito dal questore per simili episodi, ha poi minacciato anche i militari dell’Arma intervenuti e allertati tramite 112. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Fermo in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Questi episodi dimostrano l’importanza dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e della collaborazione tra istituzioni per contrastare la violenza domestica e tutelarne le vittime.

fab.cast.