Violenza, minacce e pedinamenti. Ex fidanzato alla sbarra per stalking

Si appostava continuamente nei pressi della sua abitazione, la minacciava di violenza, la molestava e, non pago di tutto questo, l’aveva aggredita facendola finire al pronto soccorso. I carabinieri, con determinazione e rapidità, avevano però messo la parola fine alla minaccia rappresentata da quel pregiudicato algerino di 29 anni, che aveva commesso atti persecutori nei confronti della sua ex convivente, provocandole anche lesioni personali. Il giovane nordafricano, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio e finirà alla sbarra per stalking. Gli accertamenti dei militari dell’Arma avevano preso il via dalla querela presentata da una giovane di Sant’Elpidio a Mare che aveva intrattenuto una relazione sentimentale con lo straniero, ma che aveva dovuto interrompere a causa delle sue violente condotte ripetute e minacciose. La vittima aveva dettagliatamente raccontato che il 29enne era solito appostarsi nei pressi della sua abitazione, l’aveva minacciata di violenza, l’aveva molestata e infine l’aveva aggredita fisicamente, provocandole lesioni e facendola finire in ospedale.

A quel punto il gip del tribunale di Fermo, su richiesta dalla Procura della Repubblica di Fermo, che ha pienamente condiviso le minuziose e plurime evidenze investigative raccolte dai carabinieri, aveva emesso nei confronti dell’algerino una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Il provvedimento aveva incluso rigorose prescrizioni, tra cui il divieto di avvicinarsi alla ex fidanzata e alle persone con cui conviveva, nonché ai luoghi da loro abitualmente frequentati, compresa l’abitazione e sue pertinenze, a una distanza inferiore a 500 metri. Era stato inoltre imposto il divieto di comunicare con la vittima e le persone con cui conviveva, tramite qualsiasi mezzo diretto o mediato, compresi i mezzi telefonici e telematici. Durante l’esecuzione della misura cautelare, era emerso che il giovane era anche coinvolto in attività criminose, nello specifico reati predatori. I militari dell’Arma avevano infatti rinvenuto nel suo domicilio uno scooter risultato rubato a Civitanova Marche il 2 agosto scorso 2023. Il legittimo proprietario aveva presentato denuncia lo stesso giorno ai carabinieri e l’algerino ha ammesso spontaneamente la sua responsabilità diretta nel furto. Per questo reato è in corso un altro procedimento parallelo.

