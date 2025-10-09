’Violenza, se la riconosci la eviti’. Cinque eventi a Borgo Rosselli

Imparare a riconoscere la violenza per poterla fermare è l’obiettivo del progetto "Violenza – Se la riconosci, la eviti" messo in cantiere con un’iniziativa organizzata a Porto San Giorgio nella palestra dell’ex scuola elementare di Borgo Rosselli dall’associazione Eventi in sicurezza APS con la collaborazione di Feat to Fight e piùArtisti APS, promossa dal Comitato Famiglie Sicurezza e con il patrocinio del comune.

Un progetto, aperto a tutti che si svilupperà per cinque appuntamenti consecutivi sempre alle ore 21,15 nella palestra delle ex elementari. Un progetto per educare, proteggere e reagire. Il cuore dell’iniziativa è un corso gratuito di autodifesa, aperto a tutti, che si svilupperà per cinque appuntamenti consecutivi fino al 4 novembre, sempre alle ore 21.15, nella palestra delle ex elementari. Ma non si limita all’aspetto tecnico.

"La missione – spiega il presidente di Eventi In Sicurezza, Roberto Fantuzi – è sensibilizzare le persone sui tanti volti della violenza, non solo fisica ma anche psicologica, economica e relazionale. Riconoscerla in tempo significa avere strumenti per reagire e difendersi, dentro e fuori di noi."

Il progetto è aperto a tutti: uomini, donne, ragazzi, anziani, perché la violenza riguarda ogni età e ogni contesto. Partecipare significa scegliere di fare la propria parte, come sottolineano gli organizzatori: "Tutti possiamo contribuire a cambiare una società che, nonostante tutto, ha ancora tanto di buono da salvare, da valorizzare, da far crescere".

A chiudere il percorso sarà uno spettacolo finale con la consegna degli attestati, il 7 novembre a teatro.