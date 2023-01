Violenza sessuale, rintracciato condannato a 9 anni

Era stato condannato per aver stuprato le figlie, ma era riuscito a fuggire e far perdere le sue tracce. Non è sfuggito però alla stringente morsa dei carabinieri, che lo hanno rintracciato in Francia ed arrestato. In manette è finito un ivoriano di 56 anni residente a Montegranaro. L’operazione è stata messa a segno dai militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Fermo unitamente ai quelli della stazione di Montegranaro. Gli investigatori dell’Arma, grazie all’attività informativa svolta e finalizzata a rintracciare alcuni latitanti in carico al Reparto, sono riusciti a localizzare in Francia il 56enne originario della Costa d’Avorio residente a Montegranaro. L’uomo era ricercato perché condannato in via definitiva a nove anni di reclusione per l’odioso reato di violenza sessuale aggravata, consumata ai danni delle figlie minorenni, proprio nella cittadina veregrense. Fondamentale, per individuare il luogo in cui il latitante aveva trovato rifugio, l’attività di localizzazione che è stata operata grazie anche al prezioso supporto del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale - con sede a Roma - che ha allertato i colleghi francesi, i quali hanno quindi eseguito una serie di accertamenti per poi bloccare il latitante nella regione dell’Île-de-France, in una città a nord di Parigi. Il mandato di arresto europeo è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata. Sono ora in corso le procedure di estradizione.

