Violenza sulle donne "Casi in aumento Più denunce, ma serve un cambio culturale"

di Angelica Malvatani

Non ama il termine ‘femminicidio’ Francesco Costantini, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Fermo, preferisce parlare di violenza di genere, di situazioni che colpiscono le persone in quanto appartenenti ad un genere. È un fenomeno in crescita, in Italia e nel nostro territorio, e Costantini sente il bisogno di fare il punto della situazione su un argomento che riguarda, nell’80 per cento dei casi, le donne. Crescono gli episodi di stalking, i protagonisti sono spesso giovani italiani, uomini o donne, che perseguitano ex fidanzati o vittime innocenti.

Per la violenza domestica l’età media si alza, si arriva anche a oltre 70 anni, quasi sempre si tratta di persone straniere, con una cultura che tiene poco in considerazione le donne. "I numeri crescono – spiega Costantini – perché cresce l’attenzione, la consapevolezza delle persone. In Italia c’è stata una crescita del 41 per cento degli ammonimenti, a fronte di una diminuzione dei femminicidi, anche se di poco, segno che forse qualche seme lo stiamo gettando. È stalking anche la persecuzione in un condominio, tra amici. Di recente abbiamo avuto la storia di una donna che ce l’aveva col suo medico estetico e lo tormentava di messaggi. Si tratta di comportamenti che sono ripetuti nel tempo e che creano uno stato di ansia, costringendo la vittima a modificare la sua vita".

Dal 2009 c’è un’arma in mano alle forze di polizia per la prevenzione di situazioni gravi, è l’ammonimento per atti persecutori, la vittima può fare denuncia o parlare col questore che valuterà l’emissione di una misura che andrebbe meglio precisata, secondo Costantini: "Intanto, l’ammonimento funziona su persone incensurate che si rendono conto dei guai a cui vanno incontro. L’effetto è molto meno incisivo quando si tratta di pluripregiudicati, in ogni caso andrebbe introdotta la possibilità di revocare l’ammonimento nel caso in cui la persona cessi con i suoi atteggiamenti e si mostri collaborativa nel farsi carico di un problema che è di certo di natura psicologica, con un percorso di recupero che può aiutare molto".

Sulla violenza domestica il questore può intervenire anche senza querela della vittima, basta la denuncia dei vicini di casa: "C’è stato un caso in cui siamo intervenuti sulla volante più di venti volte, mettendo poi in atto tutte le misure necessarie a tutelare la vittima. Spesso si tratta di persone di famiglia, la segnalazione deve arrivare dal numero delle emergenze 112. I maltrattanti hanno dai 35 ai 78 anni, molti sono stranieri, soprattutto di alcune etnie che culturalmente non hanno avuto consapevolezza del rispetto delle donne, non percepiscono il disvalore sociale di quello che fanno. Abbiamo ammonito un padre musulmano che, col figlio maggiore, perseguitava il fidanzato italiano della figlia, un marito che picchiava violentemente la moglie che voleva vivere all’occidentale. Sono situazioni molto serie su cui si fa fatica ad intervenire perché fanno parte di una certa normalità".