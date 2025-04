Violenza tra i più giovani: "Episodi in forte crescita"

Accompagnare i giovani ne loro anni con consapevolezza e gentilezza. È l’idea del consigliere comunale di Forza Italia Lorenzo Giacobbi che accende i riflettori sul tema dell’educazione civica, dopo gli ennesimi fatti di cronaca e di violenza che hanno interessato giovani fermani. "Negli ultimi anni, la nostra città – come tante altre realtà italiane – sta assistendo con crescente preoccupazione a episodi di violenza tra i più giovani. Un fenomeno che non può essere ignorato o trattato come un fatto isolato: è il segnale di un disagio profondo, che nasce spesso dalla mancanza di strumenti per comprendere sé stessi, gli altri, e il contesto sociale in cui si vive". Secondo Giacobbi il comune può farsi carico del problema, cercando la collaborazione con le scuole: "Serve un piano strutturato, continuo e ben finanziato, in collaborazione con le scuole, le famiglie e le realtà associative del territorio. Nel nostro Comune esiste già una preziosa realtà: la "Consulta dei ragazzi e delle ragazze della Città di Fermo". Un’esperienza che andrebbe valorizzata e ampliata, trasformandola in un vero laboratorio di cittadinanza attiva, dove i giovani possano esprimersi, partecipare e sentirsi parte della comunità. Ma da sola non basta. Occorre affiancare a questa Consulta percorsi di educazione civica che parlino ai ragazzi con il linguaggio del presente, affrontando temi come il rispetto delle regole, la convivenza, i diritti e i doveri, ma anche il bullismo, l’uso consapevole dei social media, la legalità e la non violenza. Così come creare occasioni di formazione e confronto per le famiglie che spesso sono fragili, immature e disorientate perché appartengono, in maniera oggettiva, ad una generazione che ha avuto tutto facilmente e che quindi riesce a fatica a proporre un allenamento al sacrificio e all’essenziale: i genitori sono i primi responsabili, devono sapere che ci sono agenzie che possono aiutarli". Secondo Forza Italia e Giacobbi a Fermo manca una reale politica di prevenzione rispetto al disagio giovanile e alla devianza minorile: "Per questo chiedo pubblicamente al Sindaco e alla Giunta comunale di investire risorse, energie e volontà politica per costruire un percorso stabile di educazione civica nelle scuole di Fermo, in collaborazione con il mondo scolastico e le agenzie educative del territorio. È un investimento che non ha solo un valore culturale o formativo: è un atto di responsabilità verso il futuro della nostra comunità".