Violenze domestiche: due donne aggredite a Fermo, scattano gli ammonimenti del questore

Fermo, 26 settembre 2024 - Ancora violenze e maltrattamenti in famiglia e ancora ammonimenti del questore. Due i provvedimenti emessi per violenza domestica nei confronti di altrettanti uomini.

Il primo caso riguarda un uomo resosi responsabile di atti di violenza in ambito domestico nei confronti della compagna, convivente. Il provvedimento è stato emesso a seguito di un intervento effettuato dai poliziotti della squadra volante su richiesta della vittima. La donna, nell’occasione, ha contattato contattava il numero di emergenza 112, raccontando di essere stata aggredita e percossa dal compagno a seguito di una violenta lite scaturita per futili motivi. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato convocato in questura e ammonito. Il secondo provvedimento, invece, è stato emesso a seguito dell’intervento effettuato dai carabinieri su richiesta del personale medico. Nella circostanza, i sanitari, giunti sul luogo segnalato dalla vittima, hanno accertato che una donna di nazionalità indiana era stata percossa dal marito, perché in stato psicofisico alterato dell’abuso di bevande alcoliche. La vittima, quindi, è stata condotta al pronto soccorso di Fermo dai sanitari del 118, sottoposta a cure mediche e successivamente dimessa con una prognosi di cinque giorni per le lesioni riportate al braccio. Sebbene la donna abbia voluto sporgere querela nei confronti del marito, i militari dell’Arma hanno trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica, notiziando l’Ufficio specializzato della Divisione anticrimine che, con il nulla osta dell’autorità giudiziaria, ha avviato una rapida istruttoria che si è conclusa con la proposta al questore del provvedimento di ammonimento.

Le vittime, come previsto dalle linee guida, sono state convocate presso negli uffici di polizia di Fermo, messe a conoscenza della presenza di centri antiviolenza presenti sul territorio e di tutte le forme di tutela previste episodi di violenza di genere.

Gli ammoniti, invece, sono stati informati delle conseguenze in caso di reiterazione dei comportamenti lesivi commessi. Come previsto dal protocollo Zeus, denominazione che rievoca il primo maltrattamento nella mitologia greca, i due ammoniti dovranno effettuare un percorso di rieducazione presso centri specializzati.