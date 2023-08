Violenze domestiche in aumento "Ma solo una vittima su 7 denuncia"

di Fabio Castori

Un reato molto diffuso, che si nasconde tra i meandri delle mura domestiche tra omertà e sopportazione, ma che oggi sta emergendo sempre più, anche se le donne che denunciano sono ancora troppo poche. Si tratta dei maltrattamenti in famiglia: un reato, purtroppo, in continua crescita. Secondo i dati forniti dal Comando provinciale dei carabinieri di Fermo, rispetto al periodo che va dal giugno 2021 al medesimo mese del 2022 e allo stesso periodo del 2022-2023, è stato registrato un impressionante aumento del 21% in tutto il fermano. Prova che la violenza tra le mura domestiche continua a esserci. Spesso, infatti, il tema dei maltrattamenti, delle persecuzioni e degli atti di violenza nei confronti delle donne sembra sopraggiungere solo quando si verifica un omicidio. Il quale, invece, è spesso solo l’ultimo di una serie di atti intimidatori e persecutori. In altri casi, la paura di essere vittime di omicidio porta le donne a non denunciare il reato, e sopportare le violenze e i maltrattamenti dei propri compagni o mariti. Ma perché le donne non denunciano? Secondo i dati raccolti dall’Istat, nella provincia di Fermo l’85,9% delle donne cui è stata inflitta una violenza o un maltrattamento all’interno del nucleo familiare non denunciano ciò che hanno subito.

In base ai dati dell’indagine, la maggioranza delle violenze viene causata dal partner o dall’expartner e convivente, e le denunce che si effettuano corrispondono solo al 14,1% dei casi. La situazione è molto drammatica e in alcune situazioni è emerso come le donne che hanno provato a denunciare siano state poi intimate dai familiari, propri o del coniuge, a non sporgere denuncia. Molte donne non riescono a denunciare specialmente le violenze sessuali subite dal marito. I numeri Istat dicono che nel fermano solo il 29% delle vittime denunciano violenze sessuali in famiglia.

Questo, però, non è l’unico caso in cui le donne non denunciano il marito o il compagno. Spesso scelgono di non depositare la denuncia nemmeno se subiscono delle violenze fisiche. Il problema principale è l’omertà delle persone vicine alla vittima, che invece di stimolare la donna a chiedere aiuto e denunciare, la maggior parte delle volte la portano a evitare la denuncia e "a lavare i panni sporchi in casa".

Denunciare sempre è ciò che le donne dovrebbero fare per riuscire invece ad arginare il problema e riuscire a uscire da questa spirale di omertà e violenza.

Oggi, più che mai, le strutture di supporto per chi è vittima di certi tipi di reati sono presenti sul territorio, anche per quanto riguarda polizia e carabinieri. Dal 2014 il Comando provinciale dell’Arma di Fermo, grazie alla collaborazione dell’associazione Soroptimist International d’Italia e al progetto denominato "Una stanza tutta per sé", dispone di uno spazio attrezzato, in cui presta servizio personale appositamente specializzato. Lo stesso vale per la questura di Fermo, in cui sono state allestite apposite stanze protette.